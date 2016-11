L'impair du secrétaire général de l'OCI

Pour justifier sa démission de son poste de secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le Saoudien Iyed Madani a avancé «des raisons de santé». Or, des sources bien informées indiquent que le secrétaire général de l'OCI a été plutôt démis de ses fonctions en raison d'une mauvaise plaisanterie à l'égard du président égyptien Abdelfattah al Sissi. Lors de la dernière Conférence des ministres islamiques de l'Education tenue à Gammarth en Tunisie, le SG de l'OCI a confondu le nom du président Béji Caïd Essebsi avec celui du président égyptien. Voulant se ressaisir, il a aggravé son cas quand il a tourné en dérision Abdelfattah al Sissi. La presse égyptienne s'est emparée de l'affaire et en a fait ses choux gras contraignant ainsi le ministère égyptien des Affaires étrangères à demander des explications aux autorités saoudiennes.

Le communiqué publié par l'OCI par lequel Madani a dit regretter sa remarque et présenté ses excuses au président égyptien n'a apparemment pas suffi à calmer les esprits et le secrétaire général de l'OCI a été démis de ses fonctions.