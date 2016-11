L'opérateur Algérie télécom rassure

Algérie télécom a rassuré hier ses clients sur l'«efficience» de son service Internet indiquant qu' «aucun filtrage n'est opéré ou appliqué pour les sites Internet». Dans un communiqué rendu public, AT souligne que «s'agissant des sites hébergés en Algérie, Algérie télécom assure un service efficient. En effet, aucune signalisation particulière n'a été enregistrée (...) et aucun filtrage n'est opéré ou appliqué pour les sites Internet». Quant aux sites hébergés à l'étranger, AT explique qu'elle n'assure pour ces derniers que le transport à travers un backbone international réparti sur deux points de présence (Alger et Annaba). Selon l'opérateur, «ce même backbone décerne l'ensemble des opérateurs en Algérie, y compris la 3G et la 4G, et ce d'une manière transparente et dynamique», ajoute-t-on. Algérie télécom rassure en outre quant à «sa capacité de transmission qui est largement suffisante'', pour répondre aux besoins» de sa clientèle, conclut le communiqué.