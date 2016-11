La Cipa fait son bilan d'étape

L'investissement dans les Hauts-Plateaux et le sud du pays, auquel a appelé le gouvernement, avec moult facilités à la clé, semble donner ses premiers fruits. En tout cas c'est pour révéler le potentiel et surtout les résultats de cette démarche offensive que la Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa) compte faire un bilan d'étape. Cette dernière saisit l'occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale pour présenter ce pré-bilan. C'est aujourd'hui en effet que les premiers résultats de l'initiative qui porte sur 66 intentions d'investir proposés par les promoteurs affiliés à la Cipa. Un programme de remise de confirmation d'affectation de surface d'implantation pour les 16 premiers bénéficiaires est également à l'ordre du jour.