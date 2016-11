3 millions d'abonnés pour sa page Facebook de Djezzy

La page Facebook de l'opérateur téléphonique Djezzy a franchi, il y a quelques jours, le cap des 3 millions d'abonnés. Cette forte présence sur les réseaux sociaux conforte l'opérateur, lui donne plus d'assurance et surtout de la visibilité sur la Toile. «Bien animée et régulièrement mise à jour, la page de Djezzy sur le réseau social numéro un au monde, multiplie les offres envers ses abonnés et les tient au courant de ses dernières nouveautés», commente le journal on-line Huffington Post Mahgreb. «En plus des communiqués et des vidéos, l'interactivité avec les animateurs de la page renforcent les liens entre le client et son opérateur», a ajouté la même source. Bon point pour cet opérateur qui a décidé de rester très proche de ses abonnés par une connexion de qualité et à bon prix.