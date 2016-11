Ces projets ferroviaires dont on n'entend plus parler!

Inscrits en 2008 et engagés en APD, les projets ferroviaires concernant le renouvellement de la ligne minière Annaba-Tébessa et Annaba-frontière tunisienne, incluant ballast, ADV et travaux connexes sur une distance de 148 kilomètres, tardent à être réceptionnés, sinon à être accélérés pour certains d'entre eux. Il s'agit des tronçons du PK 90 au PK 107, du PK 27 au PK 56, du PK 00 au PK 28, du PK 00 au PK 24 et du PK 00 au PK 18, soit respectivement Aïn Nafra-Souk-Ahras, Souk-Ahras-El Kouif, Tébessa- Djebel Onk, Oued Kébérit-Ouenza et Chénia-Boukhadra. Confié à l'Anesrif, l'Agence nationale relevant des transports, le programme de modernisation des voies ferroviaires de l'extrême est du pays qui a été attribué au groupement constitué de TPF (Portugal), Getinsa (Espagne) et Setia (Algérie) et mobilisé une enveloppe financière globale estimée à 574 millions de DA, avait un délai de réalisation de 13 mois. Mais, tout comme de nombreux autres projets, tel celui de la ligne Ramdane-Djamel - Skikda dont nul ne sait quand il sera enfin livré, un voile pudique est jeté sur les avenants et les retards multiples depuis quelques années.