L'avenir s'assombrit pour la vente des tablettes

Les ventes de tablettes informatiques ont continué de reculer au troisième trimestre dans un marché mondial où les appareils bon marché à clavier détachable s'adjugent une part croissante, selon des estimations du cabinet de recherche IDC. Toutes marques confondues, les fabricants ont écoulé seulement 43 millions d'unités sur le dernier trimestre, soit 14,7% de moins qu'un an auparavant. Les ventes d'appareils détachables à moins de 200 dollars, dont certains fabricants comme RCA inondent le marché, ont en revanche atteint un record, relève IDC, malgré un usage de basse qualité. Le groupe américain Apple conserve sa place de numéro un mondial malgré des ventes d'iPad en recul de 6,2% sur un an. Il s'adjuge 21,5% du marché. Samsung pointe en deuxième position avec une part de marché de 15,1% et des ventes en baisse de 19,3%: à cause du manque d'appareils à clavier détachable et de la mauvaise presse sur son smartphone Galaxy Note 7.