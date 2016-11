La diplomatie algérienne dans les universités américaines

L'histoire de la médiation algérienne dans la résolution des conflits internationaux sera enseignée dans les universités américaines dans le cadre d'un nouveau cursus dont la mise en place est prévue en 2017. Cette initiative de l'Institut pour la paix des Etats-Unis (Usip) a pour objectif de mettre en relief la longue histoire de la médiation algérienne et l'importance du rôle de l'Algérie dans la négociation pour la résolution des situations de crise au niveau international et régional. Le cursus universitaire en cours de préparation aux Etats-Unis sera de niveau master. Ce projet sera concrétisé après la publication par l'Usip d'un ouvrage global sur la médiation et la négociation, en cours d'élaboration.