La secte Ahmadiyya a encore des adeptes en Algérie

Un groupe de six personnes de la secte Ahmadiyya a été démantelé au cours des dernières 24 heures par les éléments de la sûreté de la daïra de Sidi Ameur, dans la wilaya de M'sila. Les membres du groupe, originaires de plusieurs communes de M'sila, de wilayas voisines et du littoral, ont découvert cette secte à travers une chaîne satellitaire appartenant à l'Ahmadiyya ainsi que des réseaux sociaux et certains sites Internet. Le dossier de l'affaire portant accusation de constitution d'un groupe religieux prohibé, création d'un lieu de culte sans autorisation, reproduction et échange de publication d'une pensée extrémiste a été renvoyé devant la justice. Rappelons enfin que cette secte repose sur un principe selon lequel Mirza Gholam Ahmad (1835-1908) serait un prophète.