Le colonel Mustapha Lahbiri à Boumessaoud

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, organise une cérémonie le 5 novembre prochain en l'honneur des habitants du village Boumessaoud élu village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Cette initiative vise à encourager les habitants quant à leur engagement citoyen hautement apprécié et inciter les autres à suivre cet exemple et permettre ainsi l'instauration d'une culture en matière de protection de l'environnement.