Pour Omar Da Fonseca, Mahrez mérite le Ballon d'or

Champion d'Angleterre avec Leicester et élu meilleur joueur de Premier League, Riyad Mahrez a bien mérité sa place parmi les 30 nommés pour le Ballon d'or. Omar Da Fonseca, le consultant de beIN Sports, fait l'éloge du Franco-Algérien. Le consultant vedette de beIN Sports voudrait bien voir Riyad Mahrez ou Antoine Griezmann, gagner ce trophée. «J'ai envie de mettre Griezmann et Mahrez. Ils ont réussi, à travers leurs performances individuelles, à faire gagner leurs équipes respectives, pas seulement en marquant, mais en étant bon, même en jouant sur un côté», s'enflamme l'Argentin. Il rappelle que l'international algérien a souvent «ouvert la boîte» pour Leicester. Il est vrai, que le natif de Sarcelles (Val d'Oise) a fini avec un bilan impressionnant de 17 buts et 11 passes décisives dans un championnat plus difficile que celui de l'Espagne. En somme, Da Fonseca préférerait «casser la hiérarchie» occupée par Ronaldo et Messi.