Un symposium sur la cybercriminalité

La cybercriminalité sera à l'étude les 22 et 23 novembre 2016. En effet, le Symposium international sur la cybercriminalité revient pour une 5e édition. Il aura lieu au nouveau Centre international des conférences d'Alger (CIC) - Club des Pins. L'événement, organisé par World Trade Center Algiers, vise à faire partager par les différents participants des informations sur des domaines ayant trait à l'édifice réglementaire mis en place pour prévenir et combattre toute dérive en la matière, ainsi qu'aux techniques d'investigation. Il est escompté que le symposium offre une occasion privilégiée de discuter de manière détaillée des défis et des enjeux de la cybercriminalité et des mesures permettant de stimuler la coopération internationale pour la combattre. Cette rencontre qui ambitionne de couvrir tous les domaines liés à la cybercriminalité ne devrait pas laisser nos administrations et grandes entreprises tant nationales qu'internationales indifférentes, en les sensibilisant également sur tous les risques qu'elles encourent.