500 000 Algériens veulent aller en France

Plus d'un demi-million d'Algériens demandent chaque année un visa Schengen à partir des trois consulats de France en Algérie. Un chiffre des plus incroyables qui montre la pression qui retombe sur ces trois consultas, et par la même une surcharge dans la prise de rendez-vous pour une demande de visa Schengen chez le prestataire de service qui est TLS Contact. Pour diminuer cette terrible pression, la France envisage d'ouvrir un quatrième consulat dans le Sud. L'endroit exact n'a pas encore été décidé.