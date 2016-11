La transition énergétique vue par le FCE

Le FCE, dans le cadre de ses activités de «contributions au débat national sur les enjeux et les défis du développement économique du pays», organise un événement majeur le 8 novembre prochain, pour présenter une étude, réalisée par des experts indépendants, sur le thème de «Quelle transition énergétique pour l'Algérie?». L'Algérie a fait de son secteur des hydrocarbures un outil de décollage économique, en assurant un approvisionnement régulier en énergie pour la société et l'économie nationale et en dégageant des excédents en ressources financières pour financer le développement économique et social. Après 54 ans d'exploitation, souvent intensive, de cette ressource et après des évolutions significatives dans le modèle de consommation des Algériens et suite aux évolutions dans le monde tant en matière de production, d'émergence de nouveaux acteurs et de découvertes de nouvelles ressources d'énergie, il est arrivé le moment de s'interroger sur la place des hydrocarbures dans l'économie nationale (réserves, consommation locale d'énergie, capacités d'exportation, valorisation aval,...).