Le Canada fera le plein d'immigrés en 2017

Pour parer au péril d'une vieillesse qui atteint sa population, le Canada compte accueillir 300 000 immigrés en 2017, une main-d'oeuvre qui va contribuer à la reprise économique du pays. C'est ce qu'indique le rapport annuel présenté devant le Parlement par le ministre de l'Immigration et des Réfugiés, John McCallum. Cette annonce survient alors qu'un groupe de conseillers économiques du Parti libéral (PLC, au pouvoir) a exhorté les autorités à augmenter les quotas d'entrée de quelques dizaines de milliers d'unités afin de garantir une meilleure croissance économique. Il a ainsi recommandé de porter graduellement ces quotas à 450.000 par an, ces cinq prochaines années. M.McCallum a confié que c'était un chiffre vers lequel il tendait et «qui est concevable à l'avenir, mais certainement pas pour 2017». Le quota annuel entre 2011 et 2015 a été de 260.000, mais a gonflé à 300.000 cette année en raison de «circonstances exceptionnelles», selon ce dernier, à savoir la crise des réfugiés syriens.