Le livre fait perdre 200 millions de dollars à l'Algérie

Bon an mal an, l'Algérie perd environ 200 millions de dollars sur le marché international du livre qu'elle n'arrive pas à intégrer. La raison? C'est parce que les lenteurs bureaucratiques sont infranchissables. En effet, selon la réglementation en vigueur, la Banque d'Algérie fait obligation aux exportateurs de livres, comme pour tout autre produit, de rapatrier les recettes des ventes à l'étranger, dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la date d'expédition. Passé ce délai de rigueur, l'exportateur est exposé à des poursuites judiciaires. Or, le livre n'est pas n'importe quelle marchandise, de par sa distribution, sa vente pour la répartition des recettes en fin de processus commercial entre les différents intervenants. En somme c'est une activité bien spécifique qui doit en principe obéir à d'autres règles.