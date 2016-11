Le selfie, une maladie mentale

La tendance croissante des selfies est liée aux problèmes de santé mentale qui se concentrent sur l'obsession de l'apparence d'une personne. Un adolescent britannique a essayé de se suicider après avoir raté le selfie parfait. Danny Bowman est devenu tellement obsédé par la capture de l'image parfaite qu'il a passé 10 heures par jour à prendre jusqu'à 200 selfies. Le jeune de 20 ans a perdu près de 15 kg, il a abandonné l'école et il n'a pas quitté la maison pendant six mois dans sa quête d'obtenir la bonne image. La dépendance aux selfies a également alarmé les professionnels de la santé en Thaïlande. Dans les milieux médicaux on pense que les comportements pourraient générer des problèmes cérébraux à l'avenir, en particulier ceux qui sont liés à un manque de confiance. Le mot selfie est défini comme «un autoportrait photographique pris dans un contexte social ou touristique avec un smartphone, soit tenu à bout de bras, soit fixé au bout d'une perche à selfie et téléchargé sur un réseau social».