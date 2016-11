Nos policiers séduisent le pays de Ronaldo

Les relations entre l'Algérie et le Portugal vont se renforcer.

En effet, l'ambassadeur du Portugal en Algérie Olivera Carlos Manuel, a salué, à l'occasion d'une rencontre avec le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, la réputation dont jouit la police algérienne au niveau international, concernant les différents domaines: formation et entraînement, échange d'expériences, police scientifique ainsi que la lutte contre toute forme de criminalité, notamment les crimes transfrontaliers du côté du Sud-Ouest et du côté méditerranéen.