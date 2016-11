Un Espagnol d'origine algérienne parcourt 6000 km à pied vers La Mecque

«Vouloir c'est pouvoir», cet adage s'applique à merveille dans le cas d'Ishak, ce jeune Espagnol d'origine algérienne vivant à Paris. En effet, alimentant depuis quelques années le rêve de visiter les Lieux saints à pied pour accomplir la Omra. Ce dernier est en ce moment à deux doigts de réaliser son rêve. Il est à présent au Koweït, et ce, après avoir entamé sa marche depuis Paris, il y a six mois. Ishak, qui se porte physiquement très bien, ne cesse de se connecter avec ses amis via Facebook. Il leur envoie des photos et leur parle de tous les événements qui lui arrivent. Mieux encore, Ishak a eu même la force d'accorder une interview à l'animateur vedette de l'Arabie saoudite, Saoud El Aidi dans laquelle il est revenu sur son rêve et sa longue marche qu'il préfère désormais appeler «la marche de la paix». Ishak demande maintenant une autorisation auprès des autorités du Koweït pour traverser son territoire. Il lui reste encore 2000 km à parcourir et arriver au bout de son rêve.