FIFA Awards: les Algériens peuvent voter pour Mahrez

Pour la première fois, les amateurs de football du monde entier peuvent participer à l'élection des différentes catégories des The Best FIFA Football Awards. Fifa.com explique en ligne cette procédure. Les voix sont réparties entre quatre groupes: les sélectionneurs des associations membres de la FIFA, leurs capitaines, des représentants choisis des médias et les supporters. Le vote des fans comptera pour 25% du total. Quel que soit le nombre de passionnés, leur vote totalisera un quart. Les quatre pourcentages sont ensuite additionnés pour former le score final, grâce auquel le vainqueur dans chaque groupe sera proclamé. Le finaliste sera, lui, connu au prorata des résultats comparés.

L'élection s'achèvera le 22 novembre 2016, à minuit. Pour voter, il faudra s'inscrire au Club FIFA.com. Alors, que les fans algériens s'empressent de voter pour Riyad Mahrez, seul joueur arabe dans la liste des 23 joueurs retenus pour le trophée FIFA Awards.