L'appel de détresse des joggeurs de Bouchaoui

Depuis quelques semaines, la forêt de Bouchaoui est en train d'être clôturée. Des portes et des barreaux ont été érigés sur les principaux accès, rendant inaccessible l'entrée de la forêt aux randonneurs et coureurs.

Ces derniers, dont beaucoup sont regroupés en associations telles que l'Asbac qui compte plus de 450 adhérents présents sur ce circuit trois fois par semaine et ce depuis plusieurs années, dénoncent cette barricade qui les empêche d'accéder à ce poumon de la capitale. Ils se demandent à quoi peut correspondre cette fermeture. Une privatisation de la forêt ou autre chose?

Ils en appellent aux responsables qui doivent trouver une solution à même de satisfaire tout le monde...