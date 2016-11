La Cnas lance une nouvelle campagne d'information

La Cnas lance une nouvelle campagne d'information et les agences, comme celle du bd du 1er Novembre, à Alger, ont pris leurs dispositions pour accueillir et orienter le public. Cette nouvelle campagne de sensibilisation entre dans le cadre de la poursuite de la vaste opération relative aux facilitations octroyées aux employeurs, avec même une prolongation des délais, pour bénéficier d'échéanciers de paiement qui leur permettront d'assainir leur situation en matière de cotisations. Entrant dans le cadre de l'article 57 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015, cette mesure a suscité un engouement relatif et c'est pourquoi la Cnas relance sa campagne qui sera de surcroît assortie d'une information sur l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication.