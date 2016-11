La télécabine de Constantine reprendra du service fin novembre

A l'arrêt pour des raisons techniques depuis plus de neuf mois, la télécabine de Constantine devrait enfin reprendre du service à la fin du mois en cours, selon une information des responsables du secteur des transports. Un exercice de simulation de sauvetage des passagers bloqués à l'intérieur des cabines a même été organisé, voici quelques jours, en collaboration avec la direction de la Protection civile et des agents de maintenance. Une opération spectaculaire puisque le téléphérique enjambe l'oued Rhumel à une hauteur de plus de 120 mètres. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (Grimp) de la Protection civile a procédé au «sauvetage» avec les moyens spéciaux et le savoir-faire requis, au niveau de la station de la cité Emir Abdelkader, sur les hauteurs de la ville du Vieux Rocher. Il convient de savoir que le fabricant suisse de cette télécabine exige une révision double chaque année pour davantage de sécurité, révision validée par le bureau d'études algérien Verital...