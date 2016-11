Le projet de loi sur les TIC et les travailleurs d'Algérie Telecom

Avant même d'être examiné en Conseil des ministres, le projet de loi sur les technologies de l'information de communication, annoncé récemment par la ministre de la Poste et des TIC, suscite une levée de bouclier au sein de la Fédération du secteur de la poste et des technologies de l'information. Le syndicat de l'opérateur historique juge que ce projet de loi, concocté sans concertation avec le partenaire social, comporte des dispositions qui concernent le dégroupage, permet à des opérateurs privés d'accéder à la boucle locale, relevant actuellement du monopole d'Algérie Télécom. L'entreprise a investi des milliards de dinars pour remplacer le cuivre par la fibre optique pour enfin de compte l'offrir aux opérateurs privés et les syndicalistes craignent un début de privatisation du réseau téléphonique, assorti d'un dégraissage qui affectera un nombre important des travailleurs d'Algérie Telecom.