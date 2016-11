TOUR DU FASO DE CYCLISME (9E ÉTAPE) Saïdi à la 9e étape avant un dernier round

L'Algérien Nassim Saïdi a terminé à la deuxième place de la 9e et avant-dernière étape du 29e Tour cycliste international du Burkina Faso, dénommé «Tour du Faso», remportée par l'Erythréen Zemenfes Solomon, samedi à Koudougou. Solomon, dont c'est la quatrième victoire d'étape sur le Faso, a parcouru les 131km en 3h 15min 04 sec, devançant au sprint final l'Algérien Nassim Saidi, vainqueur vendredi, et l'Allemand Benjamin Stauder. Au classement général, le Burkinabè Harouna Ilboudo a conservé d'une seconde le maillot jaune de leader, devant le Français Vincent Graczyk et 54 secondes sur l'Erythréen Zemenfes Solomon. L'Algérie prend part à la 29e édition du Tour du Faso avec une sélection composée de 11 coureurs: Belmokhtar Boualem, Belmokhtar Abdelkader, Mansouri Abderrahmane, Saidi Nassim, Bechlaghem Abderrahmane, Benyoucef Abdellah, Azzedine Lagab, Belabssi Mohamed Amine, Adil Barbari, Hamza Mehdi et Abdennebi Khaled. La 10e et dernière étape du tour qui devait mèner le peloton de Korsimoro à Ouagadougou, était prévue hier sur 110,7 km.