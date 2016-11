115 journalistes ont trouvé la mort en 2016

Les journalistes continuent toujours à payer de leur vie pour la liberté de la presse dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de l'éducation, des sciences et de la culture, dans un rapport publié hier, 115 journalistes ont trouvé la mort à travers le monde durant l'année 2015. Le pays qui aura enregistré le grand nombre de décès parmi les journalistes, est la Syrie avec un lot de 13 journalistes, suivie par la France huit journalistes(victimes de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo). Le Mexique, le Soudan et le Brésil ont enregistré la mort de sept journalistes chacun. Tandis que la Libye, l'Inde et les Philippines ont déploré la mort de six journalistes. Le média qui aura payé le prix fort, selon le même rapport, est la télévision avec 35 journalistes...