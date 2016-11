Dubaï s'offre des robots policiers

La 36e édition du Gitex, salon annuel de la technologie des pays du Golfe qui s'est tenu à Dubaï, a été l'occasion de présenter un nouveau prototype de robot choisi par la police de l'Emirat. Il s'agit d'un robot développé à Barcelone en Espagne et qui peut atteindre les 35km/h et être commandé à distance. Il disposera de plusieurs outils: caméra, écran interactif et microphone, qui permettront aux personnes de signaler un délit ou bien de payer leur amende. Il pourra également communiquer dans plusieurs langues (arabe, anglais et français) et scanner des visages. La police de l'Emirat devrait se doter de ces Androïd dès 2017 afin qu'ils puissent patrouiller dans les zones touristiques et les centres commerciaux.