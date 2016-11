La prison pour les spéculateurs sur les produits subventionnées

L'augmentation illégale des prix que pratiquent ces jours-ci certains commerçants indélicats sur certains produits subventionnés par l'Etat, tels que l'huile et le sucre, irrite au plus haut point le ministère du Commerce. Pour mettre un terme à cette situation, ce dernier compte agir sévèrement contre ces commerçants. Selon des sources concordantes au ministère, des brigades relevant des directions du commerce appuyées par des forces de sécurité seront envoyées sur le terrain pour inspecter les prix de ces produits. Les commerçants qui seront pris en flagrant délit, précisent nos sources, seront emprisonnés et leurs locaux seront fermés immédiatement. Le ministère, ajoutent nos sources, aurait reçu plusieurs réclamations des consommateurs.