Les entreprises tunisiennes délocalisent en Algérie

Les industriels tunisiens affichent une nette préférence pour une implantation en Algérie. En effet, de plus en plus d'unités industrielles versées généralement dans l'agroalimentaire s'installent en Algérie. C'est un véritable processus de délocalisation de la production tunisienne vers l'Algérie. Ce phénomène économique est assez récent, disent les observateurs qui citent des marques connues en Tunisie, qui ont traversé la frontière pour s'installer dans les zones industrielles de l'Est du pays dans le cadre du partenariat avec des opérateurs nationaux. Mais la principale raison reste l'opportunité que représente le marché algérien pour nos voisins. Beaucoup d'industriels tunisiens sous-traitaient pour le compte d'entreprises européennes jusqu'il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, ces hommes d'affaires cherchent l'expansion. Celle-ci passe vraisemblablement par l'Algérie.