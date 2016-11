L'Algérie a formé plus de 1000 policiers arabes

La nouvelle stratégie menée par le général-major Abdelghani Hamel, semble porter ses fruits. Quelque 1095 policiers de différents pays arabes ont été formés par la direction générale de la Sûreté nationale et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération avec l'Institution de la police arabe. Cette formation leur a permis de prendre connaissance des différents outils et méthodes scientifiques et techniques modernes utilisés dans la recherche et les enquêtes. Elle contribue également à une formation pointue de ces policiers en leur enseignant ainsi les compétences scientifiques et physiques pour pouvoir faire face aux problèmes de sécurité actuels et futurs. C'est sous l'égide du général-major Abdelghani Hamel, que l'Algérie oeuvre à travers la Dgsn, ces dernières années, pour la diversification et le renforcement de la coopération avec les pays arabes et voisins, dans le but d'améliorer le niveau de performance des forces de l'ordre dans les pays arabes.