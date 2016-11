L'arabe et le tamazight: la complémentarité des deux langues

Une conférence sur la complémentarité entre la langue arabe et la langue amazighe a été organisée lundi à Alger dans le cadre de la préservation des fondements de l'identité nationale. Intervenant lors de la conférence, le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a relevé des aspects de l'interaction entre les langues arabe et amazighe, notamment sur le plan terminologique et sémantique, indiquant que la question du plurilinguisme a été longuement étudiée et nécessite d'autres recherches pour enrichir le patrimoine algérien. Rappelant «les agressions» subies par la culture du peuple algérien durant la période coloniale, le président du HCI a appelé à la promotion des deux langues dans le domaine de l'Education nationale et l'enseignement supérieur. De son côté, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité HCA), Si El Hachemi Assad, a salué cette initiative ayant pour objectif de rassembler toutes les institutions qui oeuvrent à la promotion et la préservation des fondements de l'identité nationale à travers l'action institutionnelle.