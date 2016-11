Les douanes au chevet des frontières

La direction générale des douanes (DGD) organisera, dans plusieurs wilayas, des rencontre d'études sur la surveillance et la sécurisation des frontières au profit de ses officiers et agents. «Compte tenu des mutations géostratégiques actuelles et la prolifération des réseaux criminels internationaux, notamment sur la bande frontalière du pays, cette série de rencontres sera organisée sous le thème «sécurisation et la surveillance des frontières nationales», a indiqué la DGD sur son site Web. Ces rencontres seront organisées avec la contribution des cadres supérieurs du ministère de la Justice, des officiers supérieurs de l'ANP, du Commandement de la Gendarmerie nationale et de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Ces rencontres, qui s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique 2016-2019 de la DGD, ont également pour objectifs d'assurer une formation continue et une mise à jour des connaissances acquises par des officiers et agents des douanes, et ce, «à travers une vision claire et globale des données sécuritaires actuelles en matière de sécurisation des frontières».