Mohamed Aïssa dans un panel à Marseille

L'Union des universitaires algériens et franco-algériens (Ufac) organisera samedi prochain, une conférence sous le thème «Méditerranée, lien entre les peuples ou mur d'apartheid». C'est ce qu'a rapporté le journal on line Algérie patriotique. De grandes figures du monde politique, religieux, scientifique et médiatique prendront part à cette conférence. Il s'agit entre autres du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa, Ali Haroun, avocat, ancien ministre et moudjahid de la Wilaya VII historique, ancien membre du HCE, viendra en invité d'honneur; le Dr Azouz Begag, ancien ministre français issu de l'émigration; Edwy Plenel, directeur de Mediapart; le père Christophe Roucou, professeur à l'Institut catholique de la Méditerranée (ICM); le Dr Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix; le Dr Chems-Eddine Chitour, professeur émérite à l'Ecole polytechnique d'Alger; le Dr Eric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R); l'ancien député et président de France-El-Djazaïr, Bernard Deschamps, et Mohamed Boudjellaba, élu à la mairie de Givors.