Dubaï inaugure un canal grandiose

Réputée pour ses projets grandioses, Dubaï a inauguré hier un canal reliant son centre d'affaires aux eaux du Golfe pour se doter d'un nouveau pôle de développement commercial et touristique.D'un coût de 2,7 millions de dirhams (663 millions d'euros), Dubai Water Canal est long de 3,2 kilomètres et large de 80 à 120 mètres. Il prolonge la crique qui traverse la ville jusqu'au Golfe et offre à la cité-Etat une ouverture de 6,4 km supplémentaires sur la mer.

Le canal crée «un autre site touristique et commercial unique en son genre», s'est félicité Mattar al-Tayer, président de l'Autorité des routes et du transport (RTA) de l'Emirat, maître d'oeuvre du projet. Sur les rives du canal, des hôtels, des restaurants et des espaces récréatifs, dont des pistes cyclables, seront construits et le site pourra attirer jusqu'à 30 millions de visiteurs par an, prévoit la RTA. Des médias locaux évoquent l'ouverture d'un centre commercial, de quatre hôtels et 450 restaurants.