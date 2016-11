Le groupe Ajinomoto distribuera le Berbère

Le groupe alimentaire japonais Ajinomoto a annoncé, mardi dernier, l'acquisition d'une participation de 33% dans la compagnie africaine Promasidor, pour un montant de 532 millions de dollars, rapporte Reuters. L'opération valorise Promasidor à 1,6 milliard de dollars environ. Promasidor fabrique principalement des produits alimentaires laitiers et boissons en poudre, des céréales et des assaisonnements, un marché dont il prévoit une forte croissance dans les années à venir. Les produits de Promasidor sont distribués en Afrique, en particulier en Algérie, avec des marques comme le Berbère, Twisco ou Loya, ainsi qu'au Nigeria, au Ghana, en République démocratique du Congo et en Angola. Le rachat permettra au groupe japonais d'accéder au réseau de distribution de Promasidor en Afrique, marché qu'il considère comme offrant d'immenses perspectives commerciales avec la continuation de la croissance, selon le communiqué de presse.