Le premier prix de la Fondation Abdelkrim Dali est né

Le concours national de la première édition du prix Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali, récompensant le meilleur interprète de chant andalou, est prévu du 16 au 19 novembre à Alger, a annoncé la présidente de la fondation du nom du maître de ce genre musical. Huit chanteurs du répertoire andalou, sélectionnés entre septembre et octobre parmi trente candidats, participent au concours de ce prix qui sera décerné à la salle Atlas (Bab el Oued), selon Wahiba Dali, -petite-fille du chanteur disparu en 1978-. L'enregistrement d'un album, produit par la Fondation Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali, sanctionnera le premier prix de ce concours qui prévoit deux autres distinctions honorifiques. Les trois lauréats seront désignés le dernier jour de la compétition par un jury composé de quatre membres et présidé par le musicien et chef d'orchestre, Smaïl Henni, a indiqué la présidente de la fondation créée en 2008.