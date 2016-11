Alger va aussi célébrer la semaine de l'entrepreneuriat

Du 14 au 20 novembre 2016, 165 pays célèbreront la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Comme chaque année depuis cinq ans, elle sera pour nous l'occasion idéale pour célébrer les entrepreneurs et inspirer la nouvelle génération de créateurs d'entreprises. L'Algérie compte maintenant parmi les leaders de ce mouvement mondial, grâce aux efforts des 535 organisations partenaires qui ont structuré des milliers d'activités. Pour la seconde année consécutive, notre pays a reçu le trophée «Compass Award for Champion Catalyzers events» qui prime le pays qui a organisé le plus d'événements au niveau national. Cette année, conformément aux orientations du gouvernement, l'accent sera mis sur les nouvelles technologies et le secteur agricole.