La Fédération nigériane provoque les Verts

Le ton est déjà monté avant même le match d'aujourd'hui Nigeria-Algérie. Pour preuve, la Fédération nigériane a publié un Tweet très virulent à l'égard de la sélection nationale appelant les Super Eagles à écraser les Fennecs. Comme pour faire monter la pression dans les rangs du Nigeria, la NFF a publié sur ses réseaux sociaux un message ultraprovocateur à l'égard du prochain adversaire des Super Eagles. La Fédération est allée plus loin dans la provocation en publiant: «Un Super Eagle et un Fennec n'évoluent pas au même niveau. Alors qu'un Aigle vole dans les airs, un Fennec récupère les déchets au sol. Nos chers Super Eagles vont voler et dominer samedi à Uyo», peut-on lire. Une méthode de communication assez médiocre de la part de l'instance nigériane, mais qui ne pourra que motiver nos Fennecs qui tenteront le tout pour le tout afin de déplumer les Aigles du Nigeria.