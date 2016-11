Un symposium pour apprendre à exporter

L'Algérie veut exporter. Mais sait-elle le faire? C'est dans ce sens que Abouab. COM et IBC ont décidé d'organiser Sittem, premier symposium ayant pour objectif de rassembler les intervenants nationaux et internationaux de la chaîne logistique à l'export. Cet évènement s'articule autour de conférences, de tables rondes, de workshops et de réunions B2B, afin de relever les défis de la chaîne logistique et de développer les secteurs d'exportation de l'Algérie. Il devrait avoir lieu le 23 novembre prochain. Une conférence est prévue le 15 pour faire sa présentation.