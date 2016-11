Une randonnée matrimoniale...

C'est l'idée géniale qu'a trouvée un groupe de jeunes pour faire rencontrer des couples, tout en s'amusant. Ils viennent par là de développer encore plus le concept qu'ils ont lancé il y a cinq ans, à savoir une agence matrimoniale, sur Internet du nom de «L'Agence matrimoniale Aquarius». Aymen et Khalil, deux jeunes passionnés des réseaux sociaux ont réussi grâce à leur petite page Facebook à marier plusieurs centaines de couples. Cette fois, ils ont décidé de sortir du virtuel pour rapprocher les milliers de membres de leur groupe en organisant une rencontre en haute montagne, à savoir le Parc national de Chréa. Cette belle escapade aura lieu le 25 novembre 2016, à partir de 7h30 du matin. Un programme riche et varié est prévu pour lier des amitiés plus si affinité...Les inscriptions sont ouvertes sur la page Facebook qui porte le nom du groupe.