Viber se lance dans les comptes publics

Viber, l'une des applications leaders de messagerie instantanée, annonce aujourd'hui le lancement des comptes publics pour permettre aux entreprises, marques ou personnalités publiques d'échanger avec plus de 800 millions d'utilisateurs de manière intuitive, personnalisée et intégrée. Avec les comptes publics, Viber offre désormais aux annonceurs et célébrités une solution pour entrer en contact direct avec leur public, via diverses options comme les discussions en «one-to-one» avec leur client ou la chaîne sociale des tchats publics, regroupés sur une plate-forme unique. En tant que canal de communication qui encourage à la fois l'interaction et les échanges personnels, les comptes publics peuvent être utilisés par les équipes de vente et de marketing pour diverses annonces de produits et services ou de lancements de marques, mais aussi par les services après-vente pour une gestion plus fluide et efficace de la relation client.