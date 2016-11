Ces dos-d'âne qui deviennent des guets-apens

Au lieu de réclamer la réalisation d'une passerelle pour piétons, les citoyens de nombreuses localités à travers le pays n'ont rien trouvé de mieux que d'installer sur l'axe routier qui traverse leur localité plusieurs ralentisseurs, chacun ayant la forme et l'épaisseur de l'état d'esprit de ses constructeurs improvisés. Outre le danger que ces dos-d'âne représentent pour les automobilistes, compte tenu de l'absence de signalisation, voilà qu'un autre phénomène apparaît. En effet, des hordes de jeunes, armées de gourdins et même de couteaux, profitent de ces ralentisseurs anarchiques pour se livrer à de véritables rackets au détriment des conducteurs bloqués puis délestés de leur argent, téléphone portable, bijoux etc. Plusieurs incidents de ce genre ont été rapportés, certains ayant lieu dans de grandes agglomérations comme à l'est du pays.