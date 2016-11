Dis-moi comment tu montes

Les résidents des cités Aadl connaissent le problème, du moins ceux qui habitent au-delà du 5ème étage.

Souvent, trop souvent même, les ascenseurs sont en panne et les malheureux occupants, surtout les personnes âgées, souffrent le martyre dans l'attente d'une hypothétique intervention des gestionnaires.

Il se trouve que le problème est encore plus dramatique pour les occupants des tours de 14 étages et plus, comme à la cité Menadia, à Annaba, où les ascenseurs sont en panne...depuis l'indépendance.

Des générations se sont succédé sans que rien ne change et les multiples démarches effectuées par les grands-parents, puis les parents et désormais par les petits-enfants ressemblent à cette légendaire aventure décrite dans le film cubain «La mort d'un bureaucrate».

Les collectivités, l'Opgi et d'autres institutions se renvoient la balle de sorte que les doléances subissent l'usure du temps... et des marches!