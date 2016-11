Premier sondage national sur la transformation digitale

Le pays vient juste d'amorcer le tournant de sa transformation digitale avec le lancement du paiement électronique, et la modernisation de l'administration publique.

Pour ne pas rater ce périlleux virage, la start-up Kdconcept, en partenariat avec le site Internet infotraficalgerie.com, a lancé deux sondages nationaux sur la transformation digitale.

Le 1er est destiné aux particuliers.

Le second vise les entreprises.

Ces enquêtes doivent permettre d'avoir une visibilité sur le comportement des particuliers et l'évolution des entreprises face à cette émergence du digital.

Pour y participer, il suffit d'aller sur le site http://digitalgerie.com. Les résultats de cette opération première du genre vont être très utiles pour la stratégie à suivre...