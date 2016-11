Une TV pour les jeunes, Viceland arrive dans une semaine

Musique, gastronomie, art, mode, cinéma, sport et technologie... La chaîne américaine Viceland, avec des documentaires et de l'infotainment, débarque bientôt en France en exclusivité dans «les offres Canal». Sa grille de programmes, dédiée aux 16-34 ans, sera composée pour une moitié de contenus internationaux et pour l'autre moitié de productions françaises. Ouverture de l'antenne le 23 novembre à 17h30, avec Census, un documentaire destiné à montrer «ce que la jeunesse pense réellement».