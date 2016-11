Ils se réveillent avec de nouvelles adresses sur leurs portes!

C'est l'incroyable histoire vécue par les habitants de la cité Caddat de Rouiba. La semaine dernière ils ont découvert qu'ils n'habitaient plus dans la même maison qu'ils occupent depuis trente ans...Ce n'est pas le nom du quartier qui a changé, mais carrément les numéros des maisons de ce quartier résidentiel. Ils se retrouvent ainsi avec des papiers administratifs sans aucune validité puisque leur adresse n'est plus la leur, sans parler du problème du courrier et des Maps. Un cauchemar décidé par les autorités locales, sans aucune concertation ni explication aux riverains. Ces derniers appellent le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales à mettre fin à cette mascarade qui met à mal la crédibilité des institutions de la République.