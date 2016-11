L'intelligence artificielle made in Algeria

La start-up Elcs Research, basée au cyberparc de Sidi Abdellah réussit son parcours dans l'économie du numérique en élaborant un produit innovant. Ainsi, après deux ans de recherche et développement, la start-up a pu créer un système équipé par des algorithmes d'apprentissage. Le système en question «apprend l'activité de l'entreprise comme un nouvel employé». Une sorte d'intelligence artificielle qui va jusqu'à se poser en facteur d'aide à la décision. «Le système est développé de telle sorte à ce qu'il puisse prendre les meilleures décisions à des temps très critiques», affirme son concepteur, Mohamed Lotfi Moukneche, ingénieur chercheur. Dénommé Mouachir avec son architecture modulaire et évolutive, il s'intègre à tout type d'entreprise, publique ou privée, à caractère commercial, industriel, énergétique ou même social. «Tellement générique qu'il peut même tracker la performance de tout un ministère! (testé avec le Mptic), c'est le nouveau gadget des décideurs et managers», confirme son concepteur.