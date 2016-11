La Lune sera plus grosse aujourd'hui

Ce que verront les êtres humains aujourd'hui, ils ne sont pas près de le revoir de sitôt.

Et pour cause: la Super-Lune qui vient est annoncée comme la plus importante du siècle! Ce phénomène de grossissement de la Lune a été baptisé périgée syzygie par les scientifiques.

Il se produit chaque fois que la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés alors que la Lune se situe du côté opposé de la Terre, comme indiqué sur cette animation. Concrètement, la Lune se situera cette nuit à 356.523 mètres de la Terre au plus proche, contre en moyenne 405.504 mètres à son apogée.