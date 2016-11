Un Algérien expose à Barcelone

Son nom est difficile à prononcer, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est une exposition qui se fait à Barcelone et met en évidence l'oeuvre d'un artiste algérien.

«ALG>TNS>BCN 2016» a été développée dans le cadre des résidences de création de l'association euroméditerranéenne Jiser. Elle a débuté le 3 du mois en cours et se poursuivra jusqu'au 26 du même mois. Elle réunit les oeuvres de Violeta Ospina, de la Tunisienne Nourhene Ghazel et enfin du calligraffeur algérien Lyes Karbouai dit LMNT. Elle se tient au Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Plaça Fort Pienc. Alors si vous êtes de passage à Barcelone allez sentir «Rihet el bled»...