Yamina Benguigui parraine les Algériennes qui entreprennent

Le WED (Women's Entrepreunership Day) est un évènement mondial qui se tient le 19 novembre dans plus de 144 pays et qui met à l'honneur des femmes qui entreprennent. Cette année, l'Algérie, organisera pour la première fois cette journée dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Le WED Algérie aura le plaisir d'avoir Mme Yamina Benguigui comme marraine pour cette première édition. Le RDV est pris à Alger le 19 novembre prochain. Des ateliers et tables rondes sont au programme.