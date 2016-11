Des entreprises algériennes au Salon de l'artisanat de Berlin

Offrant des conditions exceptionnelles aux artisans algériens d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire avec leurs homologues venus du monde entier, le Salon de Berlin «Bazaar 2016», consacré à l'artisanat, accueillera plusieurs entreprises algériennes du 16 au 20 novembre à Berlin, en Allemagne. Considérée comme la plus grande foire de l'artisanat en Europe, cette manifestation verra la participation de Tapis Algérie (Ghardaïa), de l'atelier Akram Céramique (Alger) et de l'entreprise Magharet El Mordjane spécialisée dans la confection de bijoux en corail rouge provenant de la mer Méditerranée. Environ 40 000 visiteurs sont attendus à cette manifestation qui attire des visiteurs professionnels à la recherche de nouveaux produits exposés par une soixantaine de pays.